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Общество23 марта 2021 0:44

Депутаты ЗакСа хотят отменить плату за лифты для жителей первых этажей в Санкт-Петербурге

Парламентарии начали разбираться в вопросе и готовят запросы в Смольный
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В ЗакСе попробуют добиться отмены платы за лифты на первых этажах домов в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подняли вопрос о возможной отмене резонансной платы за лифты для жителей первых этажей домов в Северной столице. Напомним, новость потрясла горожан в конце прошлой неделе. В доме №13 на улице Большая Зеленина требуют денег за лифт даже с жителей тех парадных, где его нет.

Как рассказал парламентарий Денис Четырбок в эфире на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге на 92.0 FM», ему уже поступили несколько жалоб на необоснованную плату за пользование лифтом, в том числе в домах Васильевского острова.

- Надо разбираться относительно того, кто соответствующие начисления посчитал. Да, есть комитет по тарифам, его распоряжение, но надо еще почитать, чтобы не творилось что-то такое невероятное. Возможно, за махинациями стоят управляющие компании, хотят заработать в кризис. Абсурдно и несправедливо ведь, с одной стороны. Здравый смысл должен восторжествовать, - уверен Четырбок.

Депутат советуют горожанам подавать письменные заявление в УК, чтобы узнать на каком основании им предлагается платить за лифт. Если ответ их не устраивает, то следует обращаться в жилищную инспекцию для проверки начислений. В ЗакСе же помогут тем, что потребуют объяснения от Смольного, соответствующие депутатские запросы пошлют вице-губернаторам.