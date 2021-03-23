Депутаты ЗакСа хотят отменить плату за лифты для жителей первых этажей в Санкт-Петербурге

В ЗакСе попробуют добиться отмены платы за лифты на первых этажах домов в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подняли вопрос о возможной отмене резонансной платы за лифты для жителей первых этажей домов в Северной столице. Напомним, новость потрясла горожан в конце прошлой неделе. В доме №13 на улице Большая Зеленина требуют денег за лифт даже с жителей тех парадных, где его нет.

Как рассказал парламентарий Денис Четырбок в эфире на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге на 92.0 FM», ему уже поступили несколько жалоб на необоснованную плату за пользование лифтом, в том числе в домах Васильевского острова.

- Надо разбираться относительно того, кто соответствующие начисления посчитал. Да, есть комитет по тарифам, его распоряжение, но надо еще почитать, чтобы не творилось что-то такое невероятное. Возможно, за махинациями стоят управляющие компании, хотят заработать в кризис. Абсурдно и несправедливо ведь, с одной стороны. Здравый смысл должен восторжествовать, - уверен Четырбок.

Депутат советуют горожанам подавать письменные заявление в УК, чтобы узнать на каком основании им предлагается платить за лифт. Если ответ их не устраивает, то следует обращаться в жилищную инспекцию для проверки начислений. В ЗакСе же помогут тем, что потребуют объяснения от Смольного, соответствующие депутатские запросы пошлют вице-губернаторам.