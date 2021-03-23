Администрация Приморского района окажет помощь семье погибшей в Хибинах девочки

Семье погибшей девочки окажут помощь. Фото: СОЦСЕТИ

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга готова оказать всю необходимую помощь семье 12-летней девочки, которая погибла в горах Мурманской области при сходе лавины. Трагедия произошла вечером 22 марта.

- Я выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка. Это настоящая трагедия для всех нас. Администрацией района будет оказана необходимая помощь семье, - отметил глава района Николай Цед, чьи слова приводит пресс-служба администрации.

В отношении турклуба «Скиф» Дома детского творчества Приморского района начата проверка.

Напомним, что на группу туристов из Петербурга в составе трех взрослых и 13 подростков, которые шли по лыжному маршруту в Хибинах, сошла лавина. Причиной ЧП называется обрушение снежного козырька.

В результате одна девочка оказалась погребена в толще снега. Ее откопали через несколько минут. Сначала ребенка объявили погибшим, потом появилась надежда, что юная туристка жива, но находится в коме, но утром 23 марта была констатирована смерть.

Отец девочки вылетел в Мурманск. Вся группа вернется в Петербург в ближайшие дни.