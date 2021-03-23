За взятку в 880 тысяч рублей задержан начальник поста Балтийской таможни

Взятку в 881 тысячу рублей взял начальник таможенного поста. Фото: СЗТУ.

Еще один сотрудник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) попался на взятке. На это раз в руки правоохранительных органов угодил начальник таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни. Мужчину поймали с поличным.

- 23 марта сотрудниками службы по противодействию коррупции СЗТУ и управления экономической безопасности УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан с поличным за получение взятки начальник таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни. Незаконные денежные средства в размере 881 700 рублей передавались за оказание содействия в беспрепятственном выпуске товаров и неприменение форм таможенного контроля, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

В отношении мужчину уже заведено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Отметим, что только за последнее время сотрудники СЗТУ трижды попадались на крупном взяточничестве. Больше всего успел взять экс-начальник одного из отделов, попросивший 20 млн от коммерческой фирмы. Недавно мужчину, сбежавшего в Прибалтику, поймали в московском аэропорту Шереметьево.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф. Фото: СЗТУ.

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