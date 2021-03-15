Начальник отдела петербургской таможни пытался сбежать из-за взятки в 20 миллионов рублей

Бывший начальник отдела таможни попался на крупной взятке. Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший начальник отдела Санкт-Петербургской таможни попался в руки полиции в московском аэропорту Шереметьево. Причиной интереса стражей порядка к его личности стало дело о крупном взяточничестве на 20 миллионов рублей, возбужденное в 2019 году. Но тогда мужчина скрылся от следствия.

- По данным следствия, подозреваемый в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в размере 20 млн рублей. Указанные денежные средства получены через посредников в период декабря 2018 – января 2019 года, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, деньги таможенник получал за то, что закрывал глаза на некоторые аспекты оформления товаров, ввозимых в Россию. В 2019 году подозреваемый сумел уехать из страны. Позднее он обнаружился в Прибалтике, откуда и написал заявление об увольнении из рядов Таможенного управления.

Теперь, когда его задержали в аэропорту Шереметьево, Следственный комитет требует ареста экс-чиновника. До суда мужчину планируют оставить под арестом.

По статье «Получение взятки в особо крупном размере» подозреваемому грозит как штраф в размере до стократной суммы взятки, так и от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Отметим, что петербургские таможенники регулярно попадают под уголовное дело. Так, в июле 2020 года пять сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни были задержаны по подозрению в получении взяток. У них изъяли шесть млн рублей наличными.

А в феврале 2021 года на 5 млн рублей был оштрафован бывший заместитель начальника Турухтанного таможенного поста при Балтийской таможне. Вместе с коллегами он получил свыше 1,4 млн рублей за покровительство нескольким «участникам внешнеэкономической деятельности» - таможенники без всех формальных процедур пропускали товар через границу.