Попавшую под лавину в Хибинах 12-летнюю петербурженку откапывали с глубины в 1,5 метра

СК отчитался о ходе предварительного следствия смерти 12-летней петербурженки, попавшей под лавину. Фото: murmansk.sledcom.ru

СК рассказал о ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному после смерти 12-летней петербурженки, попавшей под лавину в Хибинской тундре в Мурманской области. Напомним, «Комсомолка» без сна следила за судьбой девочки вместе с ее родителями. Она 12 часов цеплялась за жизнь, но спасти ребенка не удалось.

Следователи сообщили, что юная участница турпохода оказалась под снежными массами высотой в 1,5 метра.

- На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей лавины на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. Осмотрено тело погибшей девочки. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Мурманской области.

Следователи добавляют, что туристический маршрут был согласован властями Приморского района Санкт-Петербурга. Действиям коллектива дома детского творчества дадут правовую оценку, их проверят на совершение халатности.