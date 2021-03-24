Большая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург

В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дефицит вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге восполнен. В среду, 24 марта 2021 года, администрация города рассказала, что в Северную столицу поступила большая партия препарата "Спутник V " - более 39 тысяч доз.

- В Петербург поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 39200 доз. Вакцина доставляется в пункты вакцинации, - рассказали в Смольном.

С конца февраля в Петербурге появились разговоры о дефиците вакцины. Сначала в ряде пунктах закончился первый компонент препарата. После в городе начали закрываться прививочные пункты. В первую очередь перестали функционировать пункты, открытые в торговых центрах: в ТЦ "Сити молл", "Европолис" и "Жемчужная плаза".

Власти Петербурга успокаивали горожан и объясняли, что это временная мера. Как только в город приедет новая поставка вакцины, пункты вновь начнут работать.