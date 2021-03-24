Облицовка балкона обрушилась над парадной дома у метро «Ломоносовская» в Петербурге

В Петербурге рухнула облицовка с балкона, находящегося над парадной. Фото: vk.com/nevskiyrayon

Жители дома №9 на улице Ивановской из Невского района Санкт-Петербурга пожаловались на частичное обрушение балкона, который находится прямо над парадной. По счастливой случайности, от упавших кусков облицовки никто не пострадал. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Наш дом - Невский Район» во «Вконтакте». Очевидец вызвал на место спасателей МЧС. Те оперативно приехали и оцепили территорию у опасной парадной.

- Частично обвалился балкон на 6-м этаже. Платим за капремонт, а толку! С той стороны тоже все отвалилось, зеленую сетку повесили. Прогнило все, валится. Вот такой вот старый фонд, да, - рассказал свидетель спасателям МЧС.

Добавим, что этим же днем, только на Петроградской стороне, рухнула часть фасада со здания на Большом проспекте П.С. Все произошло ночью, на улице было безлюдно, никто не пострадал.