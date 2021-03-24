Фасад здания рухнул на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге

Часть фасада обвалилась на Петроградской стороне в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Петроградской стороне в Санкт-Петербурге рухнула часть фасада со здания. ЧП произошло в ночь на среду, 24 марта 2021 года. на Большом проспекте. Обвалившиеся куски штукатурки и декоративные элементы заметили прохожие и опубликовали фотографии в социальные сети.

- Большой проспект Петроградской стороны, дом 98, рухнул фасад здания. Все произошло примерно в полночь, - рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, в тот момент, когда со здания летели куски, рядом с ним никто не проходил, поэтому пострадавших нет.

На данный момент здание огорожено. Его предстоит осмотреть экспертам и провести реставрацию.

Напомним, год назад в центре города на Кирочной улице рухнули балконы вместе с кусками штукатурки и кирпичей. Все произошло утром, когда на улице было много людей. Тогда чуть было не пострадал известный футболист Андрей Аршавин, проходивший мимо.