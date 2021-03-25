Беглов заявил, что чувствует себя хорошо после второй прививки от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга вакцинировался вторым компонентом "Спутника V". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о своем самочувствии после второй прививки от коронавируса. Напомним, градоначальника вакцинировали отечественным «Спутником V». После первого компонента он не заметил никаких негативных симптомов. Вторая доза тоже ничем не навредила главе Северной столицы.

- Я уже сделал вторую прививку от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Я верю в наш город, верю в его жителей. Считаю, что вакцинация даст нам возможность создать коллективный иммунитет. Уверен, что горожане понимают это и обязательно сделают прививку, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «78».

Добавим, что эпидситуация в Северной столице продолжает улучшаться, пусть нестабильно и медленно. За неделю в городе на 27% уменьшилось количество зараженных коронавирусом.