Суд не арестовал пятерых таможенников из Петербурга, обвиняемых во взятке в 1,8 млн рублей

Суд не стал отправлять в СИЗО пятерых петербургских таможенников, обвиняемых во взятках. Фото: СЗТУ

Суд не стал заключать в СИЗО пятерых работников таможенного поста «Лесной порт» из Санкт-Петербурга, которых обвиняют в получении крупной взятки. Напомним, начальника задержали с поличным 23 марта. Сотрудники ФСБ тут же нашли его долю – 881 тысячу рублей. Следствие полагает, что таможенники получали деньги за беспрепятственный выпуск товаров, и они вообще никак не контролировали передвижение того или иного груза, на которые нужно было закрыть глаза. «Крышевание» происходило на протяжении почти последних трех месяцев.

- Сотрудники СК ходатайствовали об избрании пятерым фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу, но Приморский районный суд поступил иначе, выбрав более мягкие меры в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, а одному из таможенников - продлили срок задержания на 72 часа, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Следователи не согласны с решением и будут обжаловать его. Тем временем начальнику таможенного поста грозит до 12 лет лишения свободы.