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Спорт26 марта 2021 23:56

Алексей Ягудин о произвольной программе Туктамышевой на ЧМ-2021: «С инфарктом уеду отсюда!»

Петербургская фигуристка сумела завоевать «серебро» на первенстве мира, но откатала программу не без ошибок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на выступление Туктамышевой на ЧМ-2021 по фигурному катанию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный российский фигурист Алексей Ягудин в эфире «Первого канала» эмоционально прокомментировал итог произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на ЧМ-2021 в Стокгольме. Напомним, петербургская спортсменка упала во время исполнения тройного флипа, но дальше собралась и без нареканий закончила выступление, а после - выиграла «серебро». После оглашения результатов Елизавета не смогла сдержать слез радости. Похвалил ее и Ягудин.

- С инфарктом уеду отсюда! Заставила поволноваться, наша императрица. Собралась по ходу катания. Абсолютно идеальный тройной аксель. Да, грубейшая ошибка на тройном флипе. Показалось, что чуть теряет темп и энергетику. Может, в середине произвольной программы. Но молодец, собралась! 6 лет назад она здесь стала чемпионкой Европы. Гордость нашей страны! Спасибо, тебе, Лиза, и профессор, Алексей Николаевич Мишин, - был крайне эмоционален Ягудин.