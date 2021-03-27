Полиция проверила больше 2 тысяч квартир в Приморском районе Санкт-Петербурга

Полиция провела профилактический рейд по квартирам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские 25 марта провели профилактический рейд по квартирам Приморского района и выявили ряд нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские побывали в 37 жилых домах, посетив 2243 квартиры. Было выявлено свыше 60 квартир, сдаваемых в аренду. При этом не все арендаторы смогли предъявить соответствующие договоры, подтверждающие правомерность их проживания в указанном жилом помещении, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Об этих квартирах полиция сообщила в налоговые органы. Также 33 иностранных гражданина увезли в отделы, где всего было составлено больше десяти административных протокола.

- Кроме того, при проверке документов один из мигрантов, уроженец Средней Азии, предъявил трудовой патент, вызывающий явные сомнения в подлинности. Документ был направлен на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.