Торгующих наркотиками в даркнете супругов задержали в Санкт-Петербурге

в Петербурге задержали торговцев запрещенными веществами через интернет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали группу, которая продавала наркотики через интернет. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, трое человек продолжительное время незаконно сбывали наркотическое средство «мефедрон» и психотропное «амфетамин» через интернет-магазин. Двое из группы оказались неработающей супружеской парой, третий мужчина выступал в роли «закладчика». Запрещенные вещества они распространяли в разных районах Петербурга.

Во время обыска дома у пары нашли свертки с наркотиками массой больше 34 граммов, а также упаковочный материал и весы. Вместе с ними изъяли и электронную технику. Также во время личного досмотра запрещенные вещества нашли у обоих молодых людей из группы. В отношение всех троих возбудили уголовное дело. К слову, у мужчин уже была судимость за торговлю наркотиками.