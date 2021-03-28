Тренер по баскетболу умер прямо во время матча в Санкт-Петербурге

Виктору Королеву было 53 года. Фото: Федерация баскетбола Петербурга

В воскресенье, 28 марта, в Санкт-Петербурге скончался тренер по баскетболу Виктор Королев. Трагедия произошла прямо о время матча за бронзовые медали Первенства России. Виктор Валентинович не дожил до финального свистка.

- Виктор Валентинович тренировал сборную команду девушек Санкт-Петербурга 2005 года рождения, работал тренером Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района, - рассказали в петербургской федерации баскетбола. – Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Тренером Виктор Королев работал с 1990 года. Образование получил в Вольском высшем военном училище имени Ленинского комсомола, после этого прошел переподготовку в НГУ имени Лесгафта. На момент смерти ему было 53 года.

Матч после смерти тренера решено было не доигрывать. Его завершение состоится позже - о дате и времени Федерация баскетбола сообщит дополнительно.

"Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" также выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Королева.

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