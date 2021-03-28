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Общество28 марта 2021 20:34

Потерял сознание на девятой минуте: появились подробности смерти тренера по баскетболу Виктора Королева, умершего во время матча

Виктору Королеву было всего 53 года
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Виктор Валентинович Королев скончался во время матча за третье место Первенста России. Фото: Федерация баскетбола Петербурга

В воскресенье, 28 марта, спортивное сообщество Санкт-Петербурга понесло тяжелую утрату: на 54 году жизни скончался известный в Северной столице тренер Виктор Королев, работавший с городской сборной девушек 2005 года рождения. Подробности о последних минутах жизни Виктора Валентиновича раскрыла Федерация баскетбола России.

- Встреча за третье место между Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3 была прервана на девятой минуте при счете 17:9. Главный тренер петербурженок Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался, - говорится в официальном сообщении организации.

Трагический матч – он был последним, шестым в воскресной серии игр – решено было не продолжать и не проводить финал Первенства между командами Москвы и Самарской области. Обе медальные игры состоятся позднее – о времени и месте их проведения Федерация сообщит дополнительно.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Валентиновича.

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