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Общество29 марта 2021 8:13

Памятник конке на Васильевском острове в Петербурге продали за 11 тысяч рублей

Статуя принадлежала компании, которая обанкротилась два года назад
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Памятник конке на Васильевском острове продали на аукционе за 11 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на аукционе продали памятник конке, установленный на Васильевском острове прямо у одноименного метро. Компания, которая владела статуей, обанкротилась еще в 2019 году. Ее единственный актив оценили в десять тысяч рублей, пишет Peterburg2.ru.

- Жительница Петербурга купила на торгах памятник конке у метро "Василеостровская" за 11 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В планах новой владелицы преобразовать памятник и сделать из него туристический объект. Примером станет трамвай в Выборге, в котором было открыто кафе. Однако перед этим конку будут реставрировать, так как скульптуры много раз подвергались нападкам вандалов.

Подробнее: https://peterburg2.ru/news/zapushhennyy-pamyatnik-konke-prodali-na-aukcione-90862.html

Подробнее: https://peterburg2.ru/news/zapushhennyy-pamyatnik-konke-prodali-na-aukcione-90862.html