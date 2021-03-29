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Общество29 марта 2021 16:30

Суд отказал петербурженке, просившей у Смольного два миллиона долларов на спасительный укол для больного ребенка

Женщина требовала купить за бюджетные деньги препарат «Золгенсема», помогающий при спинальной мышечной атрофии
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд отклонил иск матери больного ребенка к Комитету по здравоохранению.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал местной жительнице, требовавшей от Комитета по здравоохранению обеспечить ее больного ребенка жизненно необходимым, но самым дорогим в мире лекарством. Речь идет о препарате «Золгенсема», помогающем при спинальной мышечной атрофии. Единственная инъекция стоит два миллиона и сделать ее надо пока ребенку не исполнится два года. Ранее женщина уже подавала в суд и получала отказ.

- 17.12.2020 поступил новый иск. Истица указала, что после вынесения решения суда от 28.08.2020 появились новые обстоятельства, указывающие на возможность введения препарата «Золгенсма» ребенку, несмотря на то, что мальчик достиг возраста 2-х лет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В обоснование этого довода истица представила копию заключения врачебного консилиума ученых из Казанского государственного медицинского университета. Такие же сведения есть и на сайте производителя. Однако суд женщине отказал, так как «Золгенсема» не зарегистрирована в России, а значит ее нельзя купить за бюджетные деньги.