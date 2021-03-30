Число преступлений, совершаемых иностранцами, выросло в Петербурге в 1,5 раза

В Петербурге в 1,5 раза выросло число преступлений, совершаемых мигрантами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург вошел в ТОП-3 регионов, в которых резко возросло количество преступлений, совершаемых иностранцами или приезжими без гражданства. Итоги первых двух месяцев подвели в Генпрокуратуре России.

- Количество совершенных иностранцами преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, - пишет ТАСС.

Всего за первые два месяца мигранты совершили в России около 6200 преступлений. Больше всего правонарушений зафиксировано в Москве (1,3 тысячи), Подмосковье (1,1 тысячи) и в Санкт-Петербурге (653).

Причем в городе на Неве зафиксирован рост «иностранной» преступности в 1,5 раза.

Отметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по итогам 2020 года наоборот отметили снижение преступности среди приезжих на 20%. Об этом на отчете перед депутатами Законодательного собрания заявил замглавы Главка Дмитрий Баранов.