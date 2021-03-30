Завершены поиски пропавшей 10-летней девочки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге подошли к концу поиски пропавшей 10-летней голубоглазой девочки. Фото: "Лиза Алерт"

В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей 10-летней девочки с голубыми глазами. Напомним, ребенок пропал во вторник, 30 марта в Мурино. Тревогу забили обеспокоенные родители. В соцсетях тут же появились ориентировки на школьницу. К делу поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также полицейские. Добровольцы собрались у Гражданского проспекта с 15:30, при этом договорились не облачаться в символику ПСО. К счастью, все закончилось благополучно.

- Девочку нашли благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Она жива. Благодарим всех за помощь! – коротко написали в группе «Лиза Алерт» к 7 часам вечера.

На вопросы петербуржцев о подробностях происшествия волонтеры традиционно не ответили, сославшись на этику. Горожане не расстроились и похвалили волонтеров за их нелегкую работу.