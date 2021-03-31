Петербуржцы жалуются на высокие цены на корюшку

Жители Петербурга жалуются на высокие цены на корюшку в магазинах Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге начался сезон корюшки. Рыбаки в конца февраля оккупировали Финский залив, где каждый день вылавливают по несколько десятков килограммов этой рыбы. Постепенно в магазинах и на улице появляется знакомый всем петербуржцам огуречный запах. Однако купить культовую для Северной столицы рыбку могут не все - горожане жалуются, что цены на корюшку очень высокие, порой доходят до 1700 рублей за килограмм.

- В "ВКонтакте" в подобных новостных пабликах полно информации про цену на корюшку. Народ жалуется, что барыги продают ее по цене до 1700 рублей, - пишут горожане в социальных сетях.

Стоимость сезонной рыбы в магазинах начинается от 1,2 тысячи. В крупных супермаркетах корюшка стоит по 1,4 тысячи рублей. При этом, многие отмечают, что на прилавках лежит не "свежак", а замороженная рыба еще с прошлого года.

Напомним, что ранее "Комсомолка" узнала, где можно купить самую свежую корюшку и по цене, которая "не кусается".