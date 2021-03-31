Взрыв прогремел на предприятии в Великом Новгороде

На предприятии в Великом Новгороде произошел взрыв Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Великом Новгороде прогремел взрыв. ЧП произошло днем в среду, 31 марта 2021 года, на предприятии, которое занимается производством трансформаторов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

- Произошел взрыв на предприятии, выпускающем трансформаторы, предварительно, один человек пострадал, - передает издание.

На данный момент экстренные службы о случившемся ничего не сообщает. Вероятно, МЧС только прибыло на место и занимается осмотром. Сообщения о пожаре после взрыва также не поступало.

Напомним, накануне в Ленинградской области произошло серьезное ЧП на судостроительном заводе "Пелла". Во время работ там накренился корабль, несколько десятков рабочих остались на палубе, еще трое оказались заперты в трюмах. Сейчас по факту произошедшего ведутся проверки.