Что известно о ЧП на судостроительном заводе в Ленобласти 30 марта 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

На судостроительном заводе "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района Ленинградской области перевернулось на бок судно. Инцидент произошел в три часа дня во вторник, 30 марта 2021 года. В этот момент на строящемся корабле находилось много рабочих. Судно оперлось о стену, у которой было пришвартовано, и частично затонуло. "Комсомолка" узнала, что известно про ЧП на верфи в Ленинградской области 30 марта 2021 к этому часу.

Судно накренилось, когда на нем находились рабочие

- В 15:15 поступил сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что в результате крена произошло затопление трюмов, - сообщили в пресс-службе МЧС 47-го региона.

Спасатели рассказали, что шесть рабочих смогли самостоятельно спрыгнуть с судна на берег. Однако, как рассказывают в социальных сетях очевидцы, еще двое или трое человек в момент крена находились в трюмных помещениях и могли погибнуть. МЧС сейчас ведут поисковые операции.

Также в социальных сетях опубликовано жуткое видео с места ЧП. На нем видно, как люди хватаются за части палубы, пытаясь удержаться и не упасть в воду. Кто находится поближе к берегу, стараются выбраться на землю. Еще минимум три человека застряли на дальней части судна и ждут помощи спасателе.

Сейчас МЧС ведет спасательную операцию

МЧС сообщает, что судно стабилизировано, тонуть не продолжает. Идет операция по спасению людей. Причины произошедшего на данный момент не известны.

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