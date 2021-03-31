Три острова появятся у Парка 300-летия Петербурга

У Парка 300-летия насыпят три искусственных острова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Три искусственных острова появятся у Парка 300-летия Петербурга. Искусственные насыпи будут соединены с берегом пешеходными мостками, а на самих «островах» будет размещен центр водных видов спорта.

- Речь о трех круглых гидротехнических сооружениях диаметром 50 метров, которые будут примыкать к парку 300-летия Петербурга. На самих «островах» построят здания для размещения базы (станции) водных видов спорта. В центре каждого «островка» установят флагштоки, - пишет газета «Петербургский дневник».

Проект создания водных видов спорта и центра занятий виндсерфингом - инициатива «Газпрома», Реализовывать его будут от имени акционерного общества «Зенит-Арена», в ведении которого находится футбольный стадион на Крестовском острове.

Документом также предусмотрено развитие территории и самого Парка 300-летия. Побережье будет объединено в единый архитектурный ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и «Лахта Центром». На пляже создадут удобные подходы к воде, а также площадки для велосипедов и детских колясок. Закончить благоустройство хотят в 2023 году.