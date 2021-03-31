Протестующий получил 1,5 года условного срока за нападение на полицейских на Сенной площади в Петербурге

Участнику незаконной акции протеста в Петербурге получил 1,5 года условного срока за нападение на полицейских. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участник незаконной акции протеста, прошедшей 31 января 2021 года в центре Санкт-Петербурга, получил условное наказание за нападение на полицейских на Сенной площади. Напомним, именно в этой точке страсти закипели до предела – сотрудник МВД даже достал из кобуры табельный пистолет, чтобы успокоить толпу.

На общую атмосферу повлиял и осужденный – мужчина дважды трижды ударил полицейских, в том числе в спину.

- Обоим потерпевшим причинили моральный вред и физическую боль. Мужчина два месяца провел в следственном изоляторе, хоть и просил подписку о невыезде или залог. В суде он вину признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда немедленно, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.