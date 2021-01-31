В Петербурге полицейский достал пистолет, чтобы остановить толпу у Сенной площади

В центре Петербурга проходит несогласованная акция протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй несогласованный митинг – первый был 23 января – оказался более активным в плане столкновений протестующих и сил правопорядка. Так, у Сенной площади, куда пришли митингующие, одному из сотрудников полиции даже пришлось достать пистолет. Демонстрация табельного оружия охладила пыл протестующих, которые нападали на сотрудников правоохранительных органов.

- Людей много, в толпе есть и подростки. Некоторые начали двигаться в сторону полицейских, кидали снежками. Кричали «Уходи». Полицейские стали отходить и один из них достал оружие, видимо, чтобы продемонстрировать готовность его применить, - сообщает фотокорреспондент «КП-Петербург», который сегодня работает в центре города.

Напомним, что изначально несогласованная акция должна была пройти на Невском проспекте, однако он был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. Тогда демонстранты направились к Театру юного зрителя, а также к Сенной площади и зданию городского парламента. Несколько человек были задержаны.

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