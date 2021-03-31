Беглов выразил соболезнования в связи со смертью старейшего депутата ЗакСа Санкт-Петербурга

В Смольном вспомнили добрым словом старейшего депутата ЗАкСа Владимира Гольмана, умершего на 88-м году жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью старейшего депутата городского Законодательного Собрания Владимира Гольмана. Напомним, экс-парламентарий умер на 88-м году жизни. В ЗакСе его память почтили минутой молчания. Не остался в стороне и градоначальник, вспомнив главные заслуги депутата.

- Мы знали Владимира Михайловича как талантливого строителя и активного политического и общественного деятеля. На его счету есть важные объекты, возведенные в нашем городе и Ленинградской области. Среди них – здания университета в Петергофе, Ленэкспо, Синявинская птицефабрика, жилые кварталы, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что Владимир Гольман был депутатом ЗакСобрания Петербурга четыре созыва. Как рассказывают в Смольном, он многое сделал для разработки закона о жилищном строительстве, используя полномочия парламентария.