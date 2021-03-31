Умер Владимир Гольман, старейший депутат ЗакСа Петербурга и президент "Союзпетрострой"

Умер старейший депутат ЗакСа Петербурга Владимир Гольман
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В Санкт-Петербурге умер Владимир Гольман, старейшина Законодательного собрания города и Заслуженный строитель России. О кончине политика и бизнесмена в среду, 31 марта 2021 года, сообщил председатель городского парламента Вячеслав Макаров во время заседания ЗакСа.
- Коллеги, несколько минут назад скончался старейший депутат ЗакСобрания, наш друг, товарищ. О дате и организации похорон будет сообщено дополнительно, - сказал парламентарий.
Память политика почтили минутой молчания.
- Мы по-божески и по-человечески простимся с Владимиром Михайловичем. Наши соболезнования семье, близким, знакомым, друзьям. Это был очень светлый человек и один из самых мудрых депутатов Законодательного собрания, - добавил Макаров.
Владимир Гольман родился в Ленинграде в 1934 году. 1 марта ему исполнилось 87 лет. Политикой занялся еще с 1969 года. Был депутатом первого, второго, третьего и четвертого созывов ЗакСа.
Также он является президентом Санкт-Петербургского Союза строительных компаний "Союзпетрострой" и был удостоен почетного звания Заслуженный строитель России. Кроме этого, является обладателем пяти орденов и более 20 медалей, в том числе за отвагу на пожаре.
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