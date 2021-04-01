Более 23 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Еще 23 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге на 1 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. По данным Смольного на четверг, 1 апреля 2021 года, за последние сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тысяч человек. За неделю число обследований выросла в два раза. Так, в понедельник анализы сдали порядка 12 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23601 человека. Обработано 14988 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

В Смольном отмечают, что спад второй волны пандемии очень нестабильный. Власти города опасаются, что возможно начало третьей волны. Тем более, что эпидемия снова начала бушевать в соседних европейских странах.

На сегодня в Петербурге около 16 процентов свободных коек для пациентов с коронавирусом. Это 875 мест из 5,3 тысяч.