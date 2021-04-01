Число смертей от коронавируса снизилось на 16% за сутки в Петербурге

Еще 710 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 1 апреля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается спад интенсивности распространения коронавируса. Скачек произошел 30 марта, когда с 697 случаев за сутки было зарегистрировано 719 заболевших. Но с тех пор статистика снова идет на убыль. На четверг, 1 апреля 2021 года, в городе зафиксировано 710 случаев заражения.

- За все время в Петербурге официально коронавирус был подтвержден у 395 341 человек. Из них выздоровели 348 581 пациентов, 1101 вылечились за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 1 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Также за сутки на 16 процентов сократилось число летальных исходов. Накануне их было зафиксировано 37, сегодня же 31 случай. Всего в Петербурге от инфекции умерли 12 301 человек.

В Смольном отмечают, что за неделю в городе на 11 процентов выросло количество госпитализаций больных коронавирусом. В городе остается 16 процентов свободных коек для больных в стационарах. Это 875 мест из 5347. Доля тяжелобольных составляет 28 процентов.

Самые важные новости города: Подписывайтесь на Telegram-канал «Комсомолки» в Петербурге»