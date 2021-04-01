Суд назначил условный срок безмасочнику, избившего контролера метро в Санкт-Петербурге

Агрессивный безмасочник со станции метро "Нарвская" получил 6 месяцев лишения свободы условно. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Суд ограничился назначением условного срока 34-летнему мужчине, который избил контролера на станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге. Напомним, пассажир захотел пройти без маски внутрь подземки, но ему преградила путь охрана. Мужчину попросили хотя бы накрыться шарфом или платком, но встретили с его стороны только агрессию. Буйного пассажира удалось скрутить втроем. В отношении него возбудили уголовное дело.

- В суде мужчина вину признал. Суд учел состояние здоровья его самого и его родителей, а также то, что тот является донором крови. Вместе с этим обвиняемый имеет неснятые и непогашенные судимости, а значит, не сделал должных выводов для себя и совершил умышленное преступление, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге безмасочника наказали условным лишением свободы на срок 6 месяцев. К этому добавился и испытательный шестимесячный срок.