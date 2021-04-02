В Петербурге уберут 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года

В Санкт-Петербурге начали готовиться к транспортной реформе 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили упразднить 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года. Соответствующие проекты документа планирования перевозок сейчас проходят антикоррупционную экспертизу и опубликованы на сайте Смольного. Там же можно найти, каких конкретно автобусов и троллейбусов лишится город. Среди них 222 маршрутки с буквой «К».

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю., - подытоживается в тексте документа, пока еще без подписи Александра Беглова.

Судя по всему, Смольный больше не намерен переносить на год транспортную реформу, и она действительно состоится летом следующего года, уже никакой коронавирус здесь не помешает. Не стоит сильно пугаться, власти обещают, что коммерческие автобусы заменят на социальные, где будут действовать все льготы и оплата по «Подорожнику».

Добавим, что в опубликованных документах идет речь о запуске 102 новых маршрутов.