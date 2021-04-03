Губернатор Петербурга выступил с обращением в связи с четвертой годовщиной теракта в метро

3 апреля в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением в связи с четвертой годовщиной теракта в метро. Сегодня в городе проходят траурные мероприятия, посвященные памяти погибших при взрыве на станции «Технологический институт».

- В тот тяжелый день жители нашего города проявили гражданское мужество, выдержку, готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду. Медики, психологи, социальные работники помогали раненым и родным погибших. Горожане бесплатно подвозили на своих автомобилях людей, оказавшихся на месте трагедии. Откликнулись общественные организации. Добрые дела всегда отличали настоящих ленинградцев-петербуржцев, характер которых особенно проявляется в период испытаний, - говорится в тексте обращения.

Губернатор отметил, что терроризм не знает границ и национальностей, а бороться с ним можно только сообща.

Напомним, что жертвами теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года, стали 15 человек, более 100 были ранены.

В 12:00 в Троицком соборе состоится панихида, а позднее пройдет возложение цветов на станции «Технологический институт».