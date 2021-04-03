Памятник шаверме демонтировали в Петербурге

Памятник шаверме убрали с фасада здания. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Памятник петербургской шаверме, появившийся в Приморском районе в конце марта, сразу стал известным и популярным. Он даже был отмечен на онлайн-картах, как достопримечательность.

- Я - коренной петербуржец и поклонник шавермы с детства. Уверен, через лет 50 все будут знать, что шаверма – исконно русское блюдо. А для Петербурга шаверма, больше, чем еда. Это культ, один из символов города, - рассказал тогда «КП-Петербург» инициатор установки памятника Роман.

Но у местной администрации установка памятника вызвала вопросы - с ней работы никто не согласовывал. И теперь шавермы на Школьной улице больше нет.

- Памятник сняли с фасада здания где находится кафе. Но его не выбросили, а перенесли внутрь и повесили на стенку, - рассказывает сотрудник «Комсомолки».

Видимо, администрация кафе решила не спорить с властями и убрать свое творение с глаз чиновников. От греха подальше.