Артем Дзюба будет капитаном сборной России на ЕВРО-2020

Дзюба будет капитаном на ЕВРО-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба останется капитаном сборной России на Чемпионате Европы по футболу, который стартует уже через два месяца. Инцидент с отстранением Дзюбы от игр национальной команды из-за скандального видео исчерпан и даже натянутые отношения Артема с фанатами не помешают ему носить капитанскую повязку.

- Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было (в сборной - прим.ред.). Капитан команды на чемпионате Европы - Артем Дзюба, заявил в эфире канала «Матч ТВ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Он отметил, что надеется на готовность Дзюбы к моменту старта ЕВРО-2020 и то, что нападающий «Зенита» будет полностью здоров к турниру.

Напомним, что Петербург примет три игры группового этапа Чемпионата Европы, в том числе два - с участием сборной России, а также один четвертьфинал.