ГУП ТЭК: горячую воду в 10 районах Петербурга будут отключать всего на 1-4 дня

В ГУП "ТЭК СПб" пообещали сократить сроки отключения горячей воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из двух крупных операторов теплосетей Петербурга пообещал минимизировать сроки отключения горячей воды во время летней профилактики, о чем ранее говорил вице-губернатор Сергей Дрегваль.

- Благодаря технической возможности резервирования зон теплоснабжения и оптимизации графиков планово-профилактического ремонта районных и квартальных котельных ГУП «ТЭК СПб» удалось сократить сроки летнего отключения горячей воды. Минимальными – от 1 до 4 дней - они будут в десяти районах, где имеются необходимые резервные мощности для переключения потребителей, - сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет о почти шести тысячах зданий - 63% от общего числа - в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

На 5-10 дней горячую воду будут отключать в 782 домах Петербурга, а на две недели без благ цивилизации останутся 2745 зданий, входящих в зону ответственности ГУП «ТЭК СПб».