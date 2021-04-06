Взрыв электросамоката мог стать причиной пожара в Кудрово

Квартира на 11 этаже выгорела на Столичной улице в Кудрово. Фото: Администрация ЛО.

Взрыв аккумулятора электросамоката мог стать причиной пожара в Кудрово, который произошел ранним утром 6 апреля в доме на Столичной улице. Здесь выгорела квартира , расположенная на 11-м, предпоследнем этаже здания.

- Взорвался аккум у самоката. Квартира вся выгорела. В квартире была девушка, мужчина и собака, не спасли только песеля, - пишут местные жители в паблике «Жизнь в Кудрово» - Мы час стояли на улице, девушка сидела на окне и кричала о помощи, пожарные не могли проехать, только самая маленькая машина протиснулась.

В МЧС подтвердили, что у пожарных машин были трудности с проездом к горящему дому из-за припаркованных автомобилей. Однако о причинах ЧП ответили уклончиво.

- Точные причины пожара сейчас устанавливают дознаватели. Одна из версий - электротехническая причина возгорания, - сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

ОБНОВЛЕНО:

Следственный комитет подтвердил взрыв самоката, как причину пожара.