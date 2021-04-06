Метро «Ладожская» закроют на капремонт в 2022 году

Закрытие метро "Ладожская" коснется и панов по запуску электрички до Кудрово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Ладожская» уйдет на капитальный ремонт в 2022 году. Планы, озвученные ранее, подтвердил глава петербургского Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Параллельно со строителями будут работать и проектировщики, которые готовят документацию к запуску электричек с Ладожского вокзала до Кудрово.

- На станции есть протечки, а также имеются нарушения требований безопасности. Проект ремонта уже готов, сейчас он проходит экспертизу. После этого выход из «Ладожской» будет закрыт, - приводит слова Полякова газета «Петербургский дневник». - По запуску электричек до Кудрово: проект продолжают разрабатывать. Возможно, электричку придется запускать к метро «Волковская».

Точных сроков закрытия «Ладожской» чиновник не назвал, однако ранее пресс-служба метрополитена озвучивала планы по капремонту семи станций за пять лет. По ним «Ладожская» будет недоступна в течение 11 месяцев, с третьего квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.