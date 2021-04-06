Иконы для слепых установят в храме Ксении Петербургской на Лахтинской улице

Резные иконы для слабовидящих появились в церкви на Лахтинской улице. Фото: instagram.com/hramostroitel

Уникальные иконы для слепых и слабовиядщих верующих установят в храме святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Образы святых выполнены резными, из дерева, чтобы их можно было воспринимать на ощупь. А изготовление икон оплатил один меценат.

- Иконы для слепых и слепоглухих прихожан в храме святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Некоторых смущает слишком большой наградной крест на святом праведном Иоанне Кронштадском. Но как иначе незрячему человеку понять что такое Крест?! - сообщается в Инстаграме «Храмостроитель».

Напомним, что церковь на Лахтинской улице - единственный в Петербурге храм во имя святой блаженной Ксении, которая считается покровительницей города. Строительство церкви, начатое в 2002 году, растянулось почти на 20 лет. В эксплуатацию ее сдали только в 2018-м, а еще через год храм был освящен.