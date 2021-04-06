Серийный педофил из Петербурга признался в сексе с еще двумя мальчиками

Петербургский педофил рассказал еще о двух эпизодах деятельности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серийный педофил из Петербурга, задержанный в конце 2020 года, признался в еще двух эпизодах растления несовершеннолетних мальчиков. На этот раз 35-летний мужчина рассказал об интимном свидании с подростком из Кингисеппа.

- В августе 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с молодым человеком по имени Максим. Спустя два дня обвиняемый на своем Nissan X-Trail приехал в Кингисепп, где в салоне автомобиля по обоюдному согласию совершил половое сношение с подростком 2004 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Вторая явка с повинной гласила о таком же интимном свидании, но с 14-летним мальчиком. Дело было в октябре 2020 года в городе Сясьстрой Волховского района.

5 апреля по обоим случаям районные следственные отделы СК России возбудили уголовные дела по статьям «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» а также «Развратные действия в отношении несовершеннолетних».