Человек погиб при пожаре на Заневском проспекте в Петербурге

Сильно обгоревший труп нашли на месте пожара в доме на Заневском проспекте Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Мощный пожар на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге все же обернулся трагедией. Спасатели сообщили, что обнаружили в сгоревшей комнате коммунальной квартиры труп. Напомним, возгорание произошло в пятом часу дня вторника, 6 апреля 2021 года, в пятиэтажном доме 7/7. Пламя за считанные минуты охватило 20-метровую комнату в пятикомнатной коммуналке, расположенной на четвертом этаже.

- На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп. Пол и личность сейчас устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что погибший мужчина. Вроде как он был лежачий.

- Женщина-соседка сказала, что слышала хлопок, взорвалась лампочка. Она не придала значения, так как старый дом. Видимо замыкание. Дом обесточили, - рассказала в сети петербурженка.

Спасатели уточнили, что 10 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. Еще девятерых, среди которых трое детей, выводили сотрудники МЧС.

Сейчас пожар уже потушен. Спасатели занимаются проливкой и проверкой межэтажного перекрытия.