6-летний мальчик сломал позвоночник на квесте про хоббита в Петербурге

СК попросили проверить квест, где ребенок сломал позвоночник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту ЧП с 6-летним мальчиком, который упал и сломал позвоночник во время прохождения квеста «Хоббит. Путешествие в Средиземье».

- Перед началом квеста родителей заверили, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение, аниматор помогает детям проходить «испытания» и следит за безопасностью, - сообщается на сайте омбудсмена. - Однако после того, как мальчик упал, игра не была остановлена, никто из организаторов не вошел в запертое снаружи помещение и не оказал ребенку помощь.

Выбравшись из лабиринта сын рассказал родителям о произошедшем и пожаловался на сильную боль в области груди. Позднее медики диагностировали у ребенка комперессионный перелом позвонка грудного отдела.

Сам инцидент произошел еще в конце февраля, однако проверки в отношении устроителей квеста не проводилось, сам мир хоббитов спокойно работает и его посещают дети. Извинений родителям также никто не принес.

Напомним, что летом на другом квесте был точно такой же случай.