Следственный комитет начал проверку после травмирования 6-летнего мальчика на квесте в Петербурге

СК начал проверку после травмирования 6-летнего мальчика на квесте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в среду, 7 апреля 2021 года, начал доследственную проверку ЧП с шестилетним мальчиком, который упал и сломал позвоночник во время прохождения квеста "Хоббит. Путешествие в Средиземье". Ранее с просьбой заняться этим делом в комитет обратился городской омбудсмен Александр Шишлов.

- Перед началом квеста родителей заверили, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение, аниматор следит за безопасность. Но после того, как мальчик упал, никто из организаторов не остановил игру и не помог ребенку, - отметил он.

В итоге мальчик сам выбрался из лабиринта и пожаловался родителям, что у него болит спина. Оказалось, что у ребенка комперессионный перелом позвонка грудного отдела.

Инцидент произошел еще в феврале, но до настоящего момента никакие проверки не проводились.

- В настоящее время выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в комитете.