Портрет Гагарина появится на Дворцовом мосту

Портрет Юрия Гагарина спроецируют на Дворцовый мост. Фото: Тимур ХАНОВ

12 апреля, в День космонавтики, в Петербурге появится огромный портрет Юрия Гагарина. Его спроецируют на створку разведенного Дворцового моста. Сопровождать красочную инсталляцию будет музыка из биографического фильма про конструктора Сергея Королева «Укрощение огня», написанная ленинградским композитором Андреем Петровым.

- Это событие станет частью проекта «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днем космонавтики, но и со стартом навигации по Неве, - пишет газета «Петербургский дневник».

Начало мероприятия запланировано на 01:00 12 апреля.

Напомним, что старт навигации по Неве и сезон регулярной разводки мостов в Петербурге начинается в ночь с 9 на 10 апреля.