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Общество7 апреля 2021 17:44

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Арцишевского

Губернатор отметил, что знания истории и дипломатический талант Арцишевского долгие годы были востребованы в правительстве Петербурга
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Ивана Сергеевича Арцишевского

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Ивана Сергеевича Арцишевского

Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью представителя царского рода Романовых Ивана Арцишевского. О том, что главный специалист по этикету в городе скончался на 71-м году жизни стало известно в среду, 7 апреля 2021 года.

- Его глубочайшие знания истории, культурных традиций и дипломатический талант многие годы были востребованы в работе правительства Санкт-Петербурга. В сфере государственного этикета ему не было равных, - отметил Беглов.

Губернатор рассказал, что Арцишевский помогал подготавливать и проводить важнейшие международные форумы и встречи самого высокого уровня в городе среди которых Конгресс соотечественников, встречи с главами ведущих государств мира.

Также Иван Сергеевич очень помог при организации исторического перезахоронения Императора Николая II, его семьи и слуг.

- Иван Сергеевич навсегда останется для нас примером высочайшего профессионализма, ответственности и верности избранному пути. Светлая ему память.