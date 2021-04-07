Пулково вернулся к штатному режиму работы после угроз о минировании

Аэропорт Пулково вернулся в штатный режим работы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга возобновилась работа в штатном режиме. Днем в среду, 7 апреля 2021 года, в Пулково были усилены меры безопасности из-за поступившей угрозы о заминировании самолетов и взлетно-посадочных полос. Временно были задержаны четыре рейса, которые на данные момент уже вылетели в пункты назначения.

- Около 14:00 в аэропорт Пулково поступила информация о возможном минировании воздушных судов. Проводятся оперативные проверочные мероприятия, - сообщили ранее "КП-Петербург" в аэропорту.

На 18:00 все рейсы в Пулково вылетают вовремя. Единственное, задержаны три рейса: в Ростов-на-Дону компании "Азимут" и два рейса компании "Победа" в Москву. Однако ждать своего вылета пассажирам придется не более полутора часов.