В аэропорт Пулково поступила угроза о заминировании самолетов и взлетных полос

Пулково получил угрозу о заминировании самолетов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Днем в среду, 7 апреля 2021 года, в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково поступила угроза о заминировании самолетов. Сообщение пришло в 14:00 часов. Об этом "Комсомольской Правде в Петербурге" рассказали в пресс-службе "Воздушных Ворот" Северной столицы.

- Сегодня, 7 апреля, около 14:00 в аэропорт Пулково поступила информация о возможном минировании воздушных судов и взлетно-посадочных полос, - пояснили в аэропорту.

На данный момент в Пулково повышены меры безопасности, а также проводятся оперативные проверочные мероприятия. Сообщений о том, что в аэропорту были найдены опасные предметы не поступало.

Судя по расписанию на сайте аэропорта, он продолжает свою работы. С 13:45 часов были задержаны всего три самолеты: в Симферополь, Ульяновск и Ставрополь. На остальные рейсы производятся посадка пассажиров. Также самолеты без задержек приземляются в аэропорту.

Кроме того, о том, что в аэропорту проводилась эвакуация, также не говорится. По всей видимости этого не делали, чтобы не наводить панику среди пассажиров.

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