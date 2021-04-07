Следователи нашли трех новых жертв школьного психолога из Ленобласти, подозреваемого в педофилии

Стало известно еще о трех жертвах школьного психолога из Токсово, обвиняемого в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН

У школьного психолога из поселка Токсово Ленинградской области обнаружились еще три жертвы. 60-летнего мужчину задержали в середине марта после жалобы 13-летнего мальчика о том, что учитель трогает его за половые органы. Преподавателя отправили под стражу, а 6 апреля 2021 года возбудили еще три уголовных дела, узнав о том, что пострадавших от мужчины детей оказалось больше.

- Выяснилось, что с июня 2014 года по август 2016 года он совершал действия сексуального характера в отношении мальчика 2005 года рождения. То есть ребенку тогда было 9-11 лет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В течение года с марта 2012 по август 2013 года психолог развращал мальчика, которому в тот период было 12-13 лет. Третья жертва обвиняемого появилась в период с июня 2015 года по декабрь 2018 года. Мальчику было 11-14 лет.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Школьный психолог все еще остается в СИЗО.