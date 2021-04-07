Вакцину «ЭпиВакКорону» впервые привезут в Санкт-Петербург в четверг, 8 апреля

8 апреля 2021 года в Санкт-Петербург впервые привезут "ЭпиВакКорону". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном назвали дату прибытия в Санкт-Петербург первой партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» - четверг, 8 апреля. Напомним, с начала 2021 года в Северную столицу поставляли только «Спутник V». Теперь же Минздрав одобрил и прививку новосибирского «Вектора».

- 8 апреля ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона». Этой поставки хватит для вакцинации 13 770 человек, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе.

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева рассказали «КП», что петербуржцам, скорее всего, предоставят выбор, какую вакцину сделать – «ЭпиВакКорону» или «Спутник V». Сейчас чиновники думают над тем, как изменить особенности записи на прививку.