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Происшествия7 апреля 2021 20:18

СК возбудил уголовное дело после убийства сына и покушения на отца у гостиницы «Пулковская» в Петербурге

Злоумышленника вовсю разыскивают
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины и покушении на его отца средь бела дня в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины и покушении на его отца средь бела дня в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Следком возбудил уголовное дело после нападения с ножом на отца и сына возле гостиницы «Пулковская» в Санкт-Петербурге. Напомним, в потасовке погиб 41-летний мужчина, его родитель чудом остался жив. Злоумышленник быстро скрылся с места происшествия, его до сих пор разыскивают. По информации полиции, убийца уехал на неустановленном автомобиле.

- В результате полученных ранений один из мужчин скончался, его отца госпитализировали в больницу. Следователи продолжают осматривать место происшествия и допрашивать свидетелей, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что убийце грозит до 26 лет лишения свободы по двум статьям УК РФ.

Криминал