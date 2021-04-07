Подозреваемый в убийстве петербуржца на площади Победы задержан в Карелии

Оперативники поймали предполагаемого убийцу петербуржца, в которого всадили нож возле гостиницы "Пулковская". Фото: предоставлено "КП"

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве петербуржца и покушении на его отца на площади Победы у гостиницы «Пулковская». 46-летний мужчина успел скрыться на автомобиле в Карелию, где его и схватили. Напомним, на отца и сына напали средь бела дня. Младший погиб от удара ножом, старший чудом остался жив, его госпитализировали в больницу.

- В ближайшее время подозреваемого доставят в Санкт-Петербург. Там ему предъявят обвинение и будут ходатайствовать о заключении в СИЗО, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Если вину мужчины докажут, то по двум уголовным статьям, за убийство и покушение на расправу, ему грозит до 26 лет лишения свободы в колонии.